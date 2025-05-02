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Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadrolar | Sağlık Bakanlığı 15 bin personel tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadrolar | Sağlık Bakanlığı 15 bin personel tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. 37 bin hekim dışı personelin 15 bin 342'sinin alımı mayıs ayında gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından alınacak personelin kadro ve branş dağılımı belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadrolar | Sağlık Bakanlığı 15 bin personel tercih kılavuzu' konularını ve Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmelerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 13:56
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Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadrolar | Sağlık Bakanlığı 15 bin personel tercih kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere bünyesine katacağı 37 bin hekim dışı personelin 15 bin 342'sini Mayıs ayında gerçekleştireceğini duyurdu. Ayrıca 3 bin 658 sürekli işçinin de istihdam edileceği bilinirken, alım yapılacak iller, kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Resmi Gazete'nin 2 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL TERCİH KILAVUZU

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvurularını 2-8 Mayıs tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr", Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "yhgm.saglik.gov.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADROLAR

Sağlık Bakanlığının ilanında yer alan bilgiye göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

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