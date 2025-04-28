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Haberler Haberler Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Nisan 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Nisan 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Nisan | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 10:13
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Nisan 2025

GELİNİM MUTFAKTA 28 Nisan | Gelinim Mutfakta'nın 1611. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 28 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 28 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 28 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 21 - 25 Nisan haftasında perşembe ve cuma günü çeyrek altını alan, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde 5 gün boyunca kaynanalardan en düşük puanı alarak elenen isim Lara gelin oldu.

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