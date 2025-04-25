Hafta sonu hava nasıl olacak? | İstanbul hafta sonu hava durumu 26-27 Nisan

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Nisan ayının son günlerine yaklaşırken, İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi hafta sonu planlarını yapmaya başladı. Bahar mevsiminin etkisiyle havaların ısınması beklenirken, Meteoroloji'den gelen son değerlendirmeler bu beklentiyi bir süre daha erteleyecek gibi görünüyor. Şehirde hava durumu, özellikle açık havada vakit geçirmek isteyenler için büyük önem taşırken, cumartesi ve pazar günleri İstanbul'u nasıl bir havanın beklediği merak konusu oldu. 26-27 Nisan İstanbul hava durumunu MGM verilerine göre sizler için derledik...

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU 26-27 NİSAN

İstanbul'da 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde hava durumu, baharın serin yüzünü gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hafta sonu boyunca şehirde bulutlu hava ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

26 Nisan Cumartesi günü, İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek.

27 Nisan Pazar günü ise bulutlu bir hava devam edecek; ancak güneş ara ara kendini gösterebilir. Sıcaklık 16°C civarına düşecek. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu boyunca özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarıda vakit geçireceklerin, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önerilir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU🌥️🌧️☁️

🌧️26 Nisan Cumartesi günü, yerel sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 8°C, en yüksek ise 20°C olacak. Nem oranı %62 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise saatte 9 km olacak.

⛈️27 Nisan Pazar günü, gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 9°C, en yüksek ise 17°C olacak. Nem oranı %65 ile %95 arasında değişecek. Rüzgar saatte 31 km hızla esecek.

☁️28 Nisan Pazartesi günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 7°C, en yüksek ise 16°C olacak. Nem oranı %43 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar saatte 31 km hızla esecek.

☁️29 Nisan Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı en düşük 6°C, en yüksek ise 15°C olacak. Nem oranı %51 ile %70 arasında değişecek. Rüzgar saatte 31 km hızla esecek.

🌨️30 Nisan Çarşamba günü, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 6°C, en yüksek ise 16°C olacak. Nem oranı %44 ile %77 arasında değişecek. Rüzgar saatte 24 km hızla esecek.