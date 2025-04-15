Türkşeker başvuru ekranı 2025 | Türkşeker 1685 personel alımı nasıl başvurulur? Başvuru şartları, açılan kadrolar

Türkşeker başvuru ekranı 2025 | Türkşeker, 100. yaşında ülke genelindeki birçok ilde 1685 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Daimi işçi olarak istihdam edilecek olan vatandaşlar, başvurularını 14 Nisan Salı gününden itibaren İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. İşte Türkşeker 1685 işçi alımna ilişkin tüm merak edilenler...

TÜRKŞEKER 1685 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türkşeker işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.

TÜRKŞEKER 1685 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Türkşeker işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. KPSS'siz sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda adaylar farklı illerdeki şeker fabrikalarına ve Türkşeker merkezlerinde istihdam edilecek.

TÜRKŞEKER 1685 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKŞEKER 1685 PERSONEL ALIMI AÇILAN KADRO VE KONTENJANLAR

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

⏹İş makineleri operatörü,

⏹Tır şoförü,

⏹Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

⏹Kamyon şoförü,

⏹Makine bakım onarım teknisyeni,

⏹Elektrik teknisyeni,

⏹Bilgisayarlı makine teknisyeni,

⏹Metal teknolojisi teknisyeni,

⏹Döküm işçisi,

⏹Ambar işçisi,

⏹İdari destek görevlisi,

⏹Destek görevlisi,

⏹Kimya teknisyeni,

⏹Talaşlı imalat teknisyeni,

⏹Torna-Freze ve CNC işçisi,

⏹İnşaat teknisyeni,

⏹Meydan ve sevk işçileri,

⏹Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

⏹Montaj kaynak işçisi.

TÜRKŞEKER 1685 PERSONEL ALIM YAPILACAK İLLER

▶Ağrı Şeker Fabrikası'na 73

▶Ankara Şeker Fabrikası'na 196

▶Burdur Şeker Fabrikası'na 130

▶Elazığ Şeker Fabrikası'na 45

▶Erciş Şeker Fabrikası'na 79

▶Ereğli Şeker Fabrikası'na 158

▶Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148

▶Ilgın Şeker Fabrikası'na 132

▶Kars Şeker Fabrikası'na 56

▶Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101

▶Malatya Şeker Fabrikası'na 83

▶Susurluk Şeker Fabrikası'na 121

▶Uşak Şeker Fabrikası'na 115

▶Yozgat Şeker Fabrikası'na 129

▶Şeker Enstitüsü'ne 20

▶Ankara Makine'ye 16

▶Eskişehir Makine'ye 31

▶Turhal Makine'ye 11

▶Afyon İmalat'a 13

▶EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.

TÜRKŞEKER 1685 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkşeker'in 1685 alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize ait Şeker Fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Makine Fabrikaları, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasında (EMAF) belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 1.685 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

1. Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3. Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur."