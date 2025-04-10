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Haberler Haberler Konya'da okullar tatil mi? | 11 Nisan 2025 okul var mı son dakika?

Konya'da okullar tatil mi? | 11 Nisan 2025 okul var mı son dakika?

Kar yağışı ve fırtına uyarısı yapılan Konya’da 11 Nisan 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Ankara'da okulların bir gün tatil edilmesinin ardından "Konya'da okullar tatil mi?, 11 Nisan 2025 okul var mı son dakika?" sorularının yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 22:25 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 22:26
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Konya'da okullar tatil mi? | 11 Nisan 2025 okul var mı son dakika?

Ankara'da okulların bir gün eğitime ara verileceği açıklandı. Açıklamanın ardından kar yağışı uyarısı verilen Konya için de "Konya'da okullar tatil mi? 11 Nisan 2025 okul var mı son dakika?" sorguları yapılıyor. Güncel detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya, Nisan ortasında karla kaplandı. Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen sürpriz kar, Konya'yı baharda kışa çevirdi. Bazı yerlerde tipi ve soğuk hava da etkisini gösterdi.

Meteorolojinin son tahminlerine göre; Konya'nın büyük bölümünde 11 Nisan Cuma günü de kar yağışı ve fırtına beklentisi var. Eğitime ise 1 gün ara verildiği açıklandı.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°. Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 12 Nisan 2025 Cumartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. 13 Nisan 2025 Pazar Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 14 Nisan 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

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