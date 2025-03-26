KADİR GECESİ MESAJLARI 2025 | Resimli, yeni Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen ve İslamiyet açısından büyük öneme sahip, mübarek günlerden biridir. Hira Mağarası'nda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ilk vahiynin indirildiği gece olan Kadir Gecesi'nde, ibadet, dua ve tövbelerin Allah katında kat kat fazlasıyla karşılık bulacağına inanılır. Bu gecede yapılan tüm ibadet, dua ve tövbelerin yanı sıra, İslam dininde büyük öneme sahip, dayanışma, birlik ve beraberlik de pekiştirilir. Bu vesileyle sevdiklerine mesaj atarak onların bu mübarek gecesini tebrik etmek isteyenler için en yeni, farklı ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını derledik.

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025

🤲Hz. Muhammed'in "Kadir Gecesi'nde 'Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî' duasını okuyun" tavsiyesiyle, Rabbimizden af dileyelim. Geceniz huzur, dualarınız kabul olsun.

🤲Bu mübarek gecede, Hz. Aişe'nin rivayet ettiği gibi "Allah'tan af ve esenlik isteyin." Dualarınızın gökyüzüne yükseldiği, gönlünüzün ferahladığı bir Kadir Gecesi dilerim. Her şey gönlünüzce olsun!

🤲'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nde kalplerimiz Kur'an nuruyla dolsun. Allah Resulü'nün "Bu geceyi ibadetle geçiren, geçmiş günahlarından arınır" müjdesine nail olmanız dileğiyle. Hayırlı geceler!

🤲Kadir Gecesi'nin bereketi üzerinize olsun! "Allah'ım, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver" duasıyla Rabbimize sığınalım. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve saadet dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle.

🤲Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun! "Kim Kadir Gecesi'ni imanla ve sevabını umarak geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır" hadisiyle ibadetlerimizi artıralım. Size ve ailene mutluluk, barış dilerim.

📜"Kadir Gecesi'nde Rabbinizden af dileyin, şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir." (Kuran-ı Kerim, Bakara Suresi, 2) Dualarınızın kabul olması ve kalplerinize huzur doldurması için Rabbimize yönelin. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınızın kabulüne vesile olsun.

RESİMLİ, YENİ KADİR GECESİ MESAJLARI