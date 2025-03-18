TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ayın 3'ünde açıkladığı enflasyon verileri, kira artış oranından iç pazar fiyatlarında birçok kalemi etkilediğinden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Geçen ay yılın 2. verisini açıklayan TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 2,27, yıllık enflasyonu ise yüzde 39,05 olarak duyurdu. Öte yandan Mart ayına ilişkin enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve detayları sizler için derledik.