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Haberler Haberler TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 2,27 yıllık ise yüzde 39,05 arttı. Mart ayında enflasyonun yüzde kaç olacağı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 14:34
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TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ayın 3'ünde açıkladığı enflasyon verileri, kira artış oranından iç pazar fiyatlarında birçok kalemi etkilediğinden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Geçen ay yılın 2. verisini açıklayan TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 2,27, yıllık enflasyonu ise yüzde 39,05 olarak duyurdu. Öte yandan Mart ayına ilişkin enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve detayları sizler için derledik.

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

2025 MART AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Mart ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

2025 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26'sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,14'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 30,36'sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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