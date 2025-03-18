TCMB beklenti anketini paylaştı: 2025 Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ayın 3'ünde açıkladığı enflasyon verileri, kira artış oranından iç pazar fiyatlarında birçok kalemi etkilediğinden vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Geçen ay yılın 2. verisini açıklayan TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 2,27, yıllık enflasyonu ise yüzde 39,05 olarak duyurdu. Öte yandan Mart ayına ilişkin enflasyon tahminleri de gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve detayları sizler için derledik.
2025 MART AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Mart ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
2025 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.