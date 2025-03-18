SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? | O TARİHLERE DİKKAT

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları aniden düşerek kış koşullarını yeniden hissettirdi. Bugün itibarıyla sıcaklıklarda 10 derecelik bir azalma yaşanırken, megakentte sağanak yağış etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar sürprizi yaşandı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Başakşehir'in yüksek noktalarında beyaz örtü kendini göstermeye başladı. Peki, İstanbul'daki kar yağışı ne kadar sürecek? Sıcaklıklar daha da düşecek mi? İşte merak edilen hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'A KAR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları aniden düştü. Gün içerisinde 10 dereceye varan sıcaklık düşüşü yaşanırken, megakentin genelinde sağanak yağış etkisini hissettirdi.

Bazı bölgelerde ise kar yağışı görüldü. Özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü kendini göstermeye başlarken, hava durumu uzmanları kar yağışının gece saatlerinde etkisini artıracağını belirtiyor. İstanbul'da yaşayanlar, olası buzlanma ve ani hava değişimlerine karşı uyarıldı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun şiddetlenerek fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Kent genelinde etkili olacak rüzgar, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Pazartesi günü itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkisi altına alacağı belirtilirken, sıcaklıkların hızla düşeceği ifade edildi. Hafta ortasına kadar 5 dereceye kadar gerilemesi öngörülen hava sıcaklıkları, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimalini artırıyor.

AKOM'un açıklamasına göre, 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Yetkililer, 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının kentte etkisini göstereceğini vurgularken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları öneriliyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Birçok bölgede yağmur ve sağanak beklenirken, bazı yüksek kesimlerde kar sürprizi yaşanabilir.

Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç bölgeleri yağış alacak.

Yağışların büyük ölçüde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, özellikle sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşamdan itibaren ise İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Özellikle bazı illerde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağmur ve sağanak yer yer şiddetli olabilir.

Sabah saatlerinde kuzeydoğu bölgelerinde, gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde özellikle soğuk hava dalgası ve ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte ulaşımda aksamalar, sel ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması öneriliyor. Hava durumunu yakından takip ederek hazırlıklı olmak, sürücüler için zincir ve kış lastiği gibi önlemleri almak büyük önem taşıyor.