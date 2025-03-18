LGS BAŞVURU KILAVUZU 2025 | LGS başvuru tarihleri

LGS BAŞVURU KILAVUZU 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın önderliğinde, 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen LGS için başvuru kılavuzu yayımlandı. 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek sınava başvuru tarihleri belli olurken okul müdürlüklerinin başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edeceği vurgulandı. MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanan LGS başvuru kılavuzu ve detayları sizler için derledik.

2025 LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2025 LGS BAŞVURU TARİHLERİ

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

2025 LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS'ye girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

2025 LGS'DE NE SORULACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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2025 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

2025 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.