ŞUBAT 2025 ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! - TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu?

TÜİK enflasyon Şubat 2025 açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." dedi. TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu? Şubat 2025 enflasyon oranı son dakika detayları haberimizde...

ŞUBAT 2025 ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart 2025 Pazartesi saat 10.00'da açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 39,05, aylık yüzde 2,27 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı.

BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X.com hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan şimşek şöyle dedi:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puaDezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.n düşüşle yüzde 59,8 oldu. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."