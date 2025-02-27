Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? TCMB şubat ayında faiz toplantısı yok mu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, yılın ikinci faiz kararında ne yönde adım atacağı merak ediliyor. İç piyasalarda büyük öneme sahip politika faizi, Ocak ayında 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5'tan yüzde 45'e düşürüldü. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ve bu yönde adımlar atılacağı sık sık yetkililer tarafından vurgulanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre şubat ayında kurul bir araya gelmedi. Yılın ikinci faiz kararı Para Politikalı Kurulu toplantısının ardından 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLACAK? DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

TCMB Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 olmuştur. 2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00- 26,99 aralığında yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu.

OCAK AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının Ocak ayında düzenlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, yılın ilk politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti.