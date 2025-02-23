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Haberler Haberler İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül'den merak edilen konu hakkında açıklama geldi: Okullar tatil olacak mı?.. Sibirya üzerinden gelen Altay soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece altına düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarına ara verilirken, milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 23:53
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İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

Sibirya üzerinden gelen "Altay" soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşerken, İstanbul'da hafta sonu sınav ve eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Meteoroloji, Türkiye geneli için kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı.

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ…

apılan açıklama "Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA 24 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Öte yandan megakentte kar yağışı bugün aralıklarla devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Gül, açıklamasında "Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE BİRÇOK KENTTE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Altay soğukları, mega kent İstanbul'u da etkisi altına almıştı. İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 20- 21 Şubat tarihlerinde İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Öte yandan hafta sonu için sınav ve eğitim faaliyetlerine ara verilmişti.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Altay soğukları ile karla buluşan İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar, yeni haftada etkisini kaybedecek.

Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte hava sıcaklığı 9 dereceye kadar yükselecek.

Başkent Ankara'da ise yeni haftada kar yağışı beklenmiyor.

Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren yükseleceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentisi yok. Ancak perşembe günü Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

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