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Haberler Haberler Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: Sabahı olmayan bir geceye uyandık

Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: Sabahı olmayan bir geceye uyandık

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 13:33
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Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: Sabahı olmayan bir geceye uyandık

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum."

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