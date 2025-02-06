Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi başvuru ekranı | Nasıl başvurulur, kimler başvurabilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi hakkında konuştu. İlk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar için yeni destek paketi sunulacağını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projeye başvuruların başladığını duyurdu. Peki Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne nasıl başvurulur, kimler başvurabilir?

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NEDİR?

ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar için hazırlanan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini devlet karşılayacak. Üreticilere 2 yıla kadar geri ödemesiz kredi ile, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri sunulacak.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürdüklerini belirterek Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi için başvuruların başladığını belirterek, "Bu ay sonuna kadar başvurular değerlendirilecek, ilk hayvan dağıtımlarını mart ayında yapacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı süreçle ilgili olarak da "Başvuru yapmak isteyen üreticilerimiz, Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesinden başvurabilecek. Mart ayında ilk hayvanları teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler,

◾TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı en fazla 200 büyükbaş (Yeni işletme açarak projeye başvuran üreticilerden de bu şart aranır) kapasiteye sahip işletme sahipleri başvuru yapabileceklerdir.

◾Her üretici yalnızca 1 (bir) işletmesi için başvuru yapabilecektir

◾Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler, devlet memurları, on sekiz yaşından küçükler ve 5488 sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmış olanlar bu projeye başvuramaz.

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KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NASIL BAŞVURULUR?

◾Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenen takvim çerçevesinde Ek (1) formu ve ekleri ile yapılır.

◾Başvuru sırasında değerlendirme formu (Ek 2) doldurulur. Formda beyan ettiği bilgileri doğrulayıcı belgeler başvuru sahibince il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine verilir.

◾İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince başvuru sonunda il/ilçe puan listesi hazırlanarak İl Müdürlüklerine gönderilir. İl Müdürlükleri tarafından il puan listesi tanzim edilerek Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ KREDİ ÖDEME PLANI

◾Üreticiler, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.

◾Üreticilerin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri devlet tarafından karşılanacak.

◾Üreticiler hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bu sigortanın bedeli de yine devlet tarafından karşılanacak.

◾Projede 15 olan hayvan sayısı, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulanacak.

◾Deprem bölgesindeki üreticilere öncelik verilecek.