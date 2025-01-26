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Haberler Haberler Miraç Kandili orucu iftar ve sahur vakitleri 2025 | Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili orucu iftar ve sahur vakitleri 2025 | Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hazreti Muhammed'in atı Burak ile birlikte göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Bu mübarek günü oruçlu halde geçirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler ve 2025 Miraç Kandili iftar ve sahur saati...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 09:40
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Miraç Kandili orucu iftar ve sahur vakitleri 2025 | Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili, İslam dünyasında çok önemli bir gece olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV), Mekke'den Kudüs'e ve oradan da göklere yükseldiği, Allah katına yükselmesinin anıldığı bu gece, manevi olarak çok özel ve faziletli kabul edilir. Müslümanlar bu geceyi dua, ibadet ve zikirle ihya eder, Allah'tan af ve bağışlanma dilerler. Miraç, aynı zamanda insanın ruhsal arınma ve yakınlaşma fırsatı olarak görülür. Miraç Kandili orucu iftar ve sahur vakitleri 2025 haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU FARZ MIDIR?

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.

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MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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