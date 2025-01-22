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Haberler Haberler AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları ne zaman, sınav belgesi yayınlandı mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları ne zaman, sınav belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Sınavdan geçerli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girerek derslerini vermeye çalışıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları ne zaman, sınav belgesi yayınlandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 23:30
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları ne zaman, sınav belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavlarının ardından bütünleme sınavına girecek olan öğrenciler araştırmalara başladı. Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları ne zaman, sınav belgesi yayınlandı mı? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Bütünleme Sınavı (Telafi) sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yapılan açıklamada AUZEF bütünleme sınavı merkezi tercih işlemleri 12 Ocak'ta tamamlandı.

AUZEF bütünleme sınavı yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerlerinin, sınavdan 10-15 gün önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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