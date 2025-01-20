  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰20 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰20 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Ocak 2025 tarihli 32788. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Ocak Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 08:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün 📰20 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 20 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Ocak Pazartesi tarihli 32788. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/79, K: 2024/182 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2017/20729 Başvuru Numaralı Kararı

👉20 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'a PSG'den transfer!
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule!
DİĞER
Yapımcı Jandae Perçem GÜNAYDIN'A anlattı: Edis ve Ayşe Barım bana karşı çeteleştiler
CANLI | Gazze'de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
F.Bahçe Carlos'a kavuşuyor! O maçta tribünde olacak
Çakar'dan hakem Meler'e flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Pazartesi 07:43
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:53
Inter 3 puanı 3 golle aldı! Inter 3 puanı 3 golle aldı! 01:51
Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan maç sonu flaş yorum! 00:48
F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! F.Bahçe savunma hattına 1.94'lük kule! 00:40
F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! F.Bahçe'den G.Saray'a göndermeli paylaşım! 00:36
Daha Eski
Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! 00:33
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 00:16
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 00:16
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 00:16
G.Saray'da Muslera çıkmazı! G.Saray'da Muslera çıkmazı! 00:15
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:15