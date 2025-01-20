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Haberler Haberler POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 | 32. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 | 32. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme

11 Aralık tarihinde POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav ücretini yatıran öğrenciler bekleyişe başladı. POMEM sınav yerleri araştırılıyor. 32. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme ekranı ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 22:20
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POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 | 32. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Polis Akademisi'nin 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuruları için beklenen an geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının (POMEM) öğrenci alım ilanının ardından başvuruda bulunan adaylar için sınav yerleri detayları haberimizde...

POMEM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır.

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edilecek. Ancak POMEM sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

  • Konu hakkında bilgi düzeyi,

  • Kendisinden istenileni kavrama,

  • Özgüveni,

  • İfade etme yeteneği,

  • Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır.

    Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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