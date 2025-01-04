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Haberler Haberler ÖGG sınav sonuçları 2025 | 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik sınavı sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları 2025 | 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik sınavı sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların erişimine 3 Ocak Cuma günü açılan sonuçlar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) katılan adaylar için 'EGM 112. Sınav sonuç ve 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı' ile ÖGG itiraz aşamalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:00
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ÖGG sınav sonuçları 2025 | 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik sınavı sorgulama ekranı

EGM 112. ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI | Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 112. Özel Güvenlik Görevlisi ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları, 3 Ocak itibarıyla erişime açıldı. Sınava katılan adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürerken EGM, resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

2025 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek ücret yatıracaklar.

ÖGG BARAJ PUANI VAR MI, BAŞARI NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

112. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

113. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM tarafından yayımlanan takvime göre, 2024 yılında yapılacak ÖGG sınavlarının tarihleri şöyle:

113 nolu Temel Eğitim Sınavı: 9 Şubat 2025

114 nolu Temel Eğitim Sınavı: 12 Nisan 2025

115 nolu Temel Eğitim Sınavı: 29 Haziran 2025

116 nolu Temel Eğitim Sınavı: 24 Ağustos 2025

117 nolu Temel Eğitim Sınavı: 19 Ekim 2025

118 nolu Temel Eğitim Sınavı: 14 Aralık 2025

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