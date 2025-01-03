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Haberler Haberler Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? | Hemşire, başhemşire zamlı maaşları

Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? | Hemşire, başhemşire zamlı maaşları

Hemşire maaşları, yapılan yeni yıl zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirlenen hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? Hemşire, başhemşire zamlı maaşları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:10
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Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? | Hemşire, başhemşire zamlı maaşları

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından hemşire maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte hemşire, başhemşire zamlı maaşları...

HEMŞİRE GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte üniversite mezunu (5/1) hemşire maaşları, 47 bin 909 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 11,55 oranında zamla birlikte yeni hemşire maaşları 47 bin 909 TL'den 53.442 TL'ye yükseldi.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen hemşire maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

Hemşire (Üniversite mezunu 5/1)

Mevcut maaş: 47.909 TL

Zamlı maaş: 53.442 TL

Hemşire (8/1)

Mevcut maaş: 44.674 TL

Zamlı maaş: 49.833 TL

2025 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı hemşire maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

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