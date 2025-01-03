Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025 | 4A, 4B, 4C emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaıplan düzenlemeyle birlikte ülkede emekli sayısı artarken milyonlarca emekli vatandaş, yeni yılda yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin alacağı zamlı maaşı sizler için hesapladık.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI 2025

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

En düşük emekli memur maaşı 19 bin 616 TL oldu.

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu.