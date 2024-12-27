Engelliler için ÖTV muafiyeti yapılmaya devam edilirken, son zamanlarda sıfır araç almak isteyen birçok kişi bu haktan yararlanmaya başladı. Konu hakkında bazı istismarlar yaşanırken, ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme yapılırak, kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, engellilere ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerlilik oranına sahip model şartı getirildi. Peki, yüzde 40 yerli araçlar hangileri? İşte engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar listesi...

SATIŞ YASAĞI 10 YILA ÇIKARILDI

ÖTV'siz araç alımında 5 yıl olan satış yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 10 yıla çıkartıldı. Rekor seviyeye ulaşan satışların engellenmesi amaçlanırken, konunun istismar edilmesinin de önüne geçilmek isteniyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI ÜST SINIRI 2025

ÖTV'siz araç alımı üst sınırı 2025 yılında değişti. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 2025'ten itibaren 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseltildi. Yerli araçların daha ön plana çıkmasını isteyen bu karar ile engelli bireylere uygun koşulların oluşması amaçlandı.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2025

-Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

-Toyota Corolla ve C-HR

-Renault Clio, Duster ve Megane

-Hyundai i10, i20 ve Bayon

-Togg T10X