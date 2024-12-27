  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Yüzde 40 yerli araçlar hangileri? İşte engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar listesi

Yüzde 40 yerli araçlar hangileri? İşte engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Engellilere ÖTV muafiyetinde araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Alınan kararın ardından vatandaşlar arama motorlarına, "Yüzde 40 yerli araçlar hangileri?" sorusunu sormaya başladı. İşte engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yüzde 40 yerli araçlar hangileri? İşte engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar listesi

Engelliler için ÖTV muafiyeti yapılmaya devam edilirken, son zamanlarda sıfır araç almak isteyen birçok kişi bu haktan yararlanmaya başladı. Konu hakkında bazı istismarlar yaşanırken, ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme yapılırak, kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, engellilere ÖTV'siz araç alımında yüzde 40 yerlilik oranına sahip model şartı getirildi. Peki, yüzde 40 yerli araçlar hangileri? İşte engellilerin ÖTV'siz alabileceği araçlar listesi...

SATIŞ YASAĞI 10 YILA ÇIKARILDI

ÖTV'siz araç alımında 5 yıl olan satış yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 10 yıla çıkartıldı. Rekor seviyeye ulaşan satışların engellenmesi amaçlanırken, konunun istismar edilmesinin de önüne geçilmek isteniyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI ÜST SINIRI 2025

ÖTV'siz araç alımı üst sınırı 2025 yılında değişti. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan üst limit, 2025'ten itibaren 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseltildi. Yerli araçların daha ön plana çıkmasını isteyen bu karar ile engelli bireylere uygun koşulların oluşması amaçlandı.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2025

-Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

-Toyota Corolla ve C-HR

-Renault Clio, Duster ve Megane

-Hyundai i10, i20 ve Bayon

-Togg T10X

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a dünya şampiyonu kanat!
F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma!
DİĞER
Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 90'lara damga vuran 48 yaşındaki Zeynep Türkeş köye yerleşti! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor..
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Genç yıldızdan Arda Güler itirafı!
Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Dikeç o ödül için ilk 10'a kaldı! Yusuf Dikeç o ödül için ilk 10'a kaldı! 15:36
F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! F.Bahçe ile Beşiktaş arasında dev kapışma! 14:57
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 14:48
Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor Cimbom'dan ters köşe transfer! Aslan'ın eski yıldızı geri dönüyor 14:18
Arda Turan'a çifte ceza! Arda Turan'a çifte ceza! 13:53
Fatih Terim: Türkiye'den transfer... Fatih Terim: Türkiye'den transfer... 13:09
Daha Eski
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 12:51
Kayserispor Başkanı istifa dilekçesini sundu Kayserispor Başkanı istifa dilekçesini sundu 12:32
F.Bahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi F.Bahçe eski aşkına kavuşuyor! Mourinho çok istedi 12:26
Pereira'dan bir ilk! Mourinho'nun ardından... Pereira'dan bir ilk! Mourinho'nun ardından... 12:24
Talisca'da şok gelişme! Talisca'da şok gelişme! 12:14
Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? Al Shabab'ın kadro değeri ne kadar? 12:11