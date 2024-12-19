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Haberler Haberler Piyango bileti ne kadar? 2025 çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Piyango bileti ne kadar? 2025 çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Yeni senenin talihli kişisi olmak isteyenler için yapılan Milli Piyango çekilişinde nefesler tutuldu. Yılbaşında zengin olma hayali kuranların satın aldığı piyango biletinde bu sene büyük ikramiye tam 600 milyon lira olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili biletlerin fiyatları da merak konusu oldu. Peki Piyango bileti ne kadar? 2025 çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:40
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Piyango bileti ne kadar? 2025 çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Piyango bileti ne kadar? | Milli Piyango İdaresi'nin çekilişini gerçekleştirdiği yılbaşı biletlerinin fiyatları belli oldu. Çoğu insan için gelenek haline gelen yılbaşı çekilişi için bilet alarak şansını denemek isteyenler, yarım, çeyrek ve tam bilet fiyatları için araştırmaya koyuldu. Bu yıl şanslı kişiye 600 milyon TL verecek olan MPİ'nin biletini almak isteyenler için MPİ yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatlarını derledik.

2025 ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

ÇEYREK BİLET

Bilet fiyatı: 150 TL

İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 150 milyon TL

YARIM BİLET

Bilet fiyatı: 300 TL

İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 300 milyon TL

TAM BİLET

Bilet fiyatı: 600 TL

İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 600 milyon TL

MPİ 2025 İKRAMİYELERİ

GEÇEN SENELERİN MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ VE İKRAMİYE FİYATLARI

2024

Tam Bilet: 400 TL

Yarım Bilet: 200 TL

Çeyrek Bilet: 100 TL

Büyük İkramiye: 400 Milyon TL

2023

Tam Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 100 TL

Çeyrek Bilet: 50 TL

Büyük İkramiye: 200 Milyon TL

2022

Tam Bilet: 120 TL

Yarım Bilet: 60 TL

Çeyrek Bilet: 30 TL

Büyük İkramiye: 120 Milyon TL

2021

Tam Bilet: 100 TL

Yarım Bilet: 50 TL

Çeyrek Bilet: 25 TL

Büyük İkramiye: 100 Milyon TL

2020

Tam Bilet: 80 TL

Yarım Bilet: 40 TL

Çeyrek Bilet: 20 TL

Büyük İkramiye: 80 Milyon TL

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