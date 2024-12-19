Piyango bileti ne kadar? 2025 çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL?

Piyango bileti ne kadar? | Milli Piyango İdaresi'nin çekilişini gerçekleştirdiği yılbaşı biletlerinin fiyatları belli oldu. Çoğu insan için gelenek haline gelen yılbaşı çekilişi için bilet alarak şansını denemek isteyenler, yarım, çeyrek ve tam bilet fiyatları için araştırmaya koyuldu. Bu yıl şanslı kişiye 600 milyon TL verecek olan MPİ'nin biletini almak isteyenler için MPİ yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatlarını derledik.
2025 ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?
ÇEYREK BİLET
Bilet fiyatı: 150 TL İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 150 milyon TL
İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 150 milyon TL
YARIM BİLET
Bilet fiyatı: 300 TL İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 300 milyon TL
İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 300 milyon TL
TAM BİLET Bilet fiyatı: 600 TL İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 600 milyon TL
Bilet fiyatı: 600 TL
İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 600 milyon TL
MPİ 2025 İKRAMİYELERİ
GEÇEN SENELERİN MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ VE İKRAMİYE FİYATLARI
2024
Tam Bilet: 400 TL
Yarım Bilet: 200 TL
Çeyrek Bilet: 100 TL
Büyük İkramiye: 400 Milyon TL
2023
Tam Bilet: 200 TL
Yarım Bilet: 100 TL
Çeyrek Bilet: 50 TL
Büyük İkramiye: 200 Milyon TL
2022
Tam Bilet: 120 TL
Yarım Bilet: 60 TL
Çeyrek Bilet: 30 TL
Büyük İkramiye: 120 Milyon TL
2021
Tam Bilet: 100 TL
Yarım Bilet: 50 TL
Çeyrek Bilet: 25 TL
Büyük İkramiye: 100 Milyon TL
2020
Tam Bilet: 80 TL
Yarım Bilet: 40 TL
Çeyrek Bilet: 20 TL
Büyük İkramiye: 80 Milyon TL