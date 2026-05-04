Memur emeklisi zammı 2026 | Memur emeklisi enflasyon farkı yüzde kaç?

Temmuz ayı maaş promosyonları ve zam oranları için geri sayım sürerken, TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini paylaştı. Aylık %4,18'lik artış, memur emeklisinin cebine girecek enflasyon farkını erkenden garantiledi. 4C statüsündeki emekliler, yılın ilk yarısındaki hayat pahalılığına karşı alacakları farkı hesaplamaya başladı. Peki, en düşük memur emeklisi maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? İşte mesleki derecelere göre güncel emekli maaşı tahminleri...

NİSAN 2026 ENFLASYON ORANI

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve bu zammı aşan enflasyon farkının toplamından oluşuyor. Nisan ayı itibarıyla ortaya çıkan tablo şöyle:

4 Aylık Kümülatif Enflasyon (Ocak-Nisan): %10,49

%10,49 Ocak 2026 Toplu Sözleşme Zam Oranı: %7

%7 Kesinleşen Enflasyon Farkı: %3,27

Bu verilere göre memurlar, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyonun üzerine, yüzde 3,27'lik mevcut farkı ve Temmuz ayı için belirlenen yeni toplu sözleşme zammını alacaklar.

Memur emeklisi için Temmuz ayı öncesi ilk enflasyon farkı resmen oluşmuştur. Mayıs ve Haziran verilerinin de eklenmesiyle bu farkın daha da yükselmesi bekleniyor.

TEMMUZ 2026 MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI TAHMİNİ

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı verilerinin birleşmesiyle memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olan 4 aylık kümülatif enflasyon %14,64 olarak kesinleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Toplu sözleşme gereği Ocak ayında alınan %7'lik zammın aşılmasıyla, şu an itibarıyla %3,27 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş durumda.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ

Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan bu grup için şimdiden %14,64'lük bir artış garanti altına alındı. Mayıs ve Haziran verileriyle bu oran nihai halini alacak.