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Haberler Haberler Enflasyon açıklandı son dakika | Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon açıklandı son dakika | Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu

Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Yılın sondan bir önceki verisi olması sebebiyle asgari ücret, emekli ve memur zammı, kira artış oranı gibi kalemlere büyük ölçüde etki edecek olan Kasım ayı enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TÜİK'in açıkladığı 2024 Kasım ayı enflasyon oranı ve ÜFE TÜFE rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 10:40
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Enflasyon açıklandı son dakika | Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu

KASIM AYI ENFLASYONU SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3'ünde açıkladığı bir önceki ayın enflasyon verileri, birçok kalemi etkilemesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Aralık itibarıyla açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları ile ÜFE TÜFE oranlarını sizler için haberimizde derledik.

2024 KASIM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,49 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %45,68, aylık %1,54 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2024

2024 EKİM AYI ENFLASYON KAÇTI?

Ekim ayı enflasyonu, TÜİK tarafından aylık bazda yüzde 2,88 yıllık bazda ise yüzde 48,58 olarak açıklandı.

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