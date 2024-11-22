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Haberler Haberler YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | YDS-2 sınav sonucu açıklandı

YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | YDS-2 sınav sonucu açıklandı

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) her yıl belirli tarihlerde düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen YDS ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar YDS-2 sınav sonucu sorgulama ekranı araştırmaları yapıyor. YDS sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:10
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YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | YDS-2 sınav sonucu açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen YDS için sonuçlar yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. 22 Kasım Cuma günü itibarıyla YDS-2 sınav sonucu erişime açılırken sonuç sorgulama ekranı ve detayları haberimizde derledik.

YDS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS-2 SONUCU AÇIKLANDI

YDS 2 sonuçları açıkdı. ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçlarını 22 Kasım 2024 Cuma günü itibarıyla erişime açtı. Sonuçlar, bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi.

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