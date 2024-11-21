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Haberler Haberler Merkez Bankası faiz kararı son dakika! | Kasım ayı Merkez Bankası faiz kaç oldu? Düştü mü, arttı mı?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika! | Kasım ayı Merkez Bankası faiz kaç oldu? Düştü mü, arttı mı?

Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin faiz kararını açıklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faiz kararı, Merkez Bankasının resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 14:30
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Merkez Bankası faiz kararı son dakika! | Kasım ayı Merkez Bankası faiz kaç oldu? Düştü mü, arttı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutarak yüzde 50'de bırakan Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, arama motorlarında 'Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi. Böylelikle politika faizi 8. ayda da değiştirilmemiş oldu. Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir.

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Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

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