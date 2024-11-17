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Haberler Haberler Bugün sınav mı var? | 17 Kasım Pazar ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

Bugün sınav mı var? | 17 Kasım Pazar ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

ÖSYM sınavları hafta sonu yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşlar bugün sınav var mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyorlar. 17 Kasım Pazar ne sınavı var? sorguları yapılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini güncel liste halinde yayınlıyor. Yapılan sınavların sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Bugün sınav mı var? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 08:10
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Bugün sınav mı var? | 17 Kasım Pazar ne sınavı var? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? 17 Kasım Pazar ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

17 Kasım Pazar akademik kariyer hedefinde olan adayların girdiği ALES düzenleniyor.

ALES-3 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

2024 ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 17 Kasım 2024 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 6 Aralık Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

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