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Haberler Haberler İstanbul vapur seferleri iptal mi? 🚢 16 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul vapur seferleri iptal mi? 🚢 16 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksamalar meydana gelirken fırtınanın nüksetmesiyle yeni açıklama geldi. Buna göre, öğleden sonra bazı İDO ve BUDO seferleri yapılmayacak. Peki İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte 16 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:00
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İstanbul vapur seferleri iptal mi? 🚢 16 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul vapur seferleri iptal mi? | Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan fırtınalı hava devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli rüzgar görülürken Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinde aksama olacağı duyuruldu. BUDO'nun yaptığı resmi açıklamanın ardından 16 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesini sizler için derledik.

16 KASIM İDO, BUDO, ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. İşte BUDO'nun sitesinde yer alan iptal seferler:

16.11.2024 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

16.11.2024 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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