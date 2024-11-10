KYK NE ZAMAN YATACAK 2024? - KYK Kasım ayı burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine ödenen burs ve kredi ödemeleri her ayın belirli günlerinde yapılıyor. Öğrenciler Kasım 2024 ödemeleri ile ilgili KYK Kasım ayı burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KYK KASIM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Burs/kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan başvurulara göre bu yıl yatacak olan ödemelerin 15-30 Kasım tarihlerinde yapılacağı düşünülüyor.

Ekim ve kasım aylarını içeren ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler ilk gün ödemesi, "4" ve "6" olanlar ikinci gün ödemesi, "8" olan öğrenciler ise üçüncü gün ödemesi şeklinde art arda yapılacak olan 3 günlük ödemede burs/kredilerini alabilecek.