  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler KYK NE ZAMAN YATACAK 2024? - KYK Kasım ayı burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak?

KYK NE ZAMAN YATACAK 2024? - KYK Kasım ayı burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ödenen burs ve krediler TC kimlik numarasının son harfine göre belirlenen günlerde ödeniyor. Peki KYK burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak? Güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KYK NE ZAMAN YATACAK 2024? - KYK Kasım ayı burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine ödenen burs ve kredi ödemeleri her ayın belirli günlerinde yapılıyor. Öğrenciler Kasım 2024 ödemeleri ile ilgili KYK Kasım ayı burs ve kredi ödemesi hesaba yattı mı, ayın kaçında yatacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KYK KASIM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Burs/kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan başvurulara göre bu yıl yatacak olan ödemelerin 15-30 Kasım tarihlerinde yapılacağı düşünülüyor.

Ekim ve kasım aylarını içeren ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler ilk gün ödemesi, "4" ve "6" olanlar ikinci gün ödemesi, "8" olan öğrenciler ise üçüncü gün ödemesi şeklinde art arda yapılacak olan 3 günlük ödemede burs/kredilerini alabilecek.

Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'da Osimhen'i gölgede bırakacak tranfer hamlesi! Bir yıldız daha geliyor...
Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde 'harekat' mesajı! "Önümüzdeki dönem" diyerek işaret etti... "40 yıllık oyunu bozacağız"
İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:47
Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 12:42
Cavaliers 11'de 11 yaptı! Cavaliers 11'de 11 yaptı! 12:36
Rakibimiz Karadağ aday kadrosunu açıkladı Rakibimiz Karadağ aday kadrosunu açıkladı 11:51
R. Madrid'den Mourinho bombası! R. Madrid'den Mourinho bombası! 11:40
Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu. Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu. 11:00
Daha Eski
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! 10:54
Osimhen'den Atatürk'ü anma paylaşımı Osimhen'den Atatürk'ü anma paylaşımı 10:23
Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 10:15
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:07
G.Saray'dan Icardi'ye vefa! G.Saray'dan Icardi'ye vefa! 10:01
Galatasaray - Samsunspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Samsunspor maçı yayın bilgileri! 09:56