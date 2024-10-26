SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları e-Devlet | Söz. öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatına katılan öğretmen adayları için beklenen an geldi. 1 Temmuz 2024'te başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvurularının tamamlanmasının ardından 25 Ekim Cuma günü saat 22.00 itibarıyla sonuçlar, e-devlet üzerinden erişime açıldı. Binlerce öğretmen adayının beklediği sonuçların ardından atama tercihlerinin ise 14 Kasım itibarıyla alınacağı belirtildi. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? İşte e-Devlet Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

👉SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 👈

BAKAN DUYURDU: MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 25 Kasım Cuma günü saat 22.00'den itibaren erişime açılacağını duyurdu. Bakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00'de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

👉e-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 👈

KPSS PUANI İLE MÜLAKAT YARI YARIYA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden öğrenebilecekleri açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav süreci, 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmış, ancak Yönetmelik'teki değişikliklerin iptali için açılan davalar nedeniyle sonuçların açıklanması ertelenmişti.

Yönetmelik değişikliğiyle, sözlü sınavların etkisi %100'den %50'ye indirilmiş, adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit oranda dikkate alınmıştı.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesi üzerine Bakanlık, sonuçların açıklanmasına karar verdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İTİRAZ

İtirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek ve 11 Kasım'da sonuçlandırılacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama tercihleri 14-20 Kasım'da yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanacak.