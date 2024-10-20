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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 2024 | Kış lastiği ne zaman takılır, hangi araçlar kış lastiği zorunluluğu kapsamına girer?

Trafiğe çıkan araçların kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için ış lastiği takmaları zorunludur. Kış lastiği zorunluluğu belirli tarihler arasında geçerlidir. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır, hangi araçlar kış lastiği zorunluluğu kapsamına girer? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 13:58 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 14:20
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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU 2024 | Kış lastiği ne zaman takılır, hangi araçlar kış lastiği zorunluluğu kapsamına girer?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış lastiği zorunluluğu kuralı için de araştırmalar başladı. Kış lastiği ne zaman takılır, hangi araçlar kış lastiği zorunluluğu kapsamına girer? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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