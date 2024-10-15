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GİRESUN SENDROMU NEDİR? | Giresun Sendromu belirtileri ne, tedavisi, ilacı var mı? Genetik mi?

Giresun Sendromu, dünyada ilk kez Giresun'da ortaya çıkmasının ardından Tıp literatürüne bu isimle geçti. Tüm organların yer değiştirdiği eşine rastlanmamış bu hastalığın gündem olmasıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. Peki Giresun Sendromu nedir? Giresun Sendromu belirtileri ne, tedavisi, ilacı var mı? Genetik mi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 11:20
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GİRESUN SENDROMU NEDİR? | Giresun Sendromu belirtileri ne, tedavisi, ilacı var mı? Genetik mi?

GİRESUN SENDROMU NEDİR? | Dünyada ilk kez Giresun'da görülen ve bu sebeple tıp literatürüne Giresun Sendromu olarak görülen hastalık, sosyal medyada gündem oldu. Hastalığa sahip kişide tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz görüldüğü aktarılırken 'Giresun Sendromu nedir? Belirtileri ne, tedavisi, ilacı var mı? Genetik mi?' soruları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

GİRESUN SENDROMU NEDİR?

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran bir hastada görülen Giresun Sendromu, tüm organların yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak siroz gelişmesiyle karakterize bir vaka olarak tanımlandı. Dünyada ilk kez Giresun'da yaşayan bir kişide görüldüğü için bu isim verilen hastalık, araştırmacı doktorlar tarafından mercek altına alındı.

GİRESUN SENDROMU BELİRTİLERİ NEDİR?

Giresun Sendromu ilk kez görülen bir vaka olduğu için hakkında çok fazla bilgi mevcut değil. Ancak uzmanlar, Giresun Sendromu'nda en önemli belirten bulguların nefes darlığı, karında sıvı toplanması ve halsizlik şikayeti olduğunu dile getirdi. Değerlendirmelere göre, hasta kişi diğer bireyler gibi yürüyemiyor ve yaşam süresi kısalıyor. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulma zamanla artıyor. Bu kapsamda belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

⚫Nefes darlığı

⚫Karında sıvı birikmesi

⚫Halsizlik

⚫Yürümekte ve hareket etmekte zorlanma

⚫Karaciğer fonksiyonlarında bozulma

GİRESUN SENDROMU TEDAVİSİ VE İLACI VAR MI?

Giresun Sendromu'nda çeşitli ilaç ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığını belirten doktorlar, siroz olduktan 10-12 sene sonra hastaların karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor. Uzun süre hastalığın farkına varılmaması halinde karaciğer fonksiyonlarında bozukluk yaşandığı belirtilirken Giresun'da hastalığa yakalanan kişinin tedavisine başlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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