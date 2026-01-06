CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul'da yeniden beyaz alarm: Uzmanlar tarih verdi: Kar kapıda!

İstanbul'da yeniden beyaz alarm: Uzmanlar tarih verdi: Kar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan İstanbul için art arda 'beyaz alarm' uyarıları gelmeye başladı. Hafta başındaki ılıman havanın ardından Balkanlar üzerinden giriş yapacak yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9-10 derece birden düşmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre, Perşembe günü etkisini gösterecek şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Cuma gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara ve karla karışık yağmura bırakacak. Uzmanlar, özellikle 12-13 Ocak tarihlerinde Sibirya kökenli sistemin güçlenmesiyle megakentte kar yağışının yüksek kesimlerde örtü oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı. İşte Meteoroloji'nin son dakika İstanbul hava durumu raporu ve kar yağışının etkili olacağı ilçeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 12:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul'da yeniden beyaz alarm: Uzmanlar tarih verdi: Kar kapıda!

İstanbul için bahardan kalma günler yerini dondurucu soğuklara bırakacak. Megakentte milyonların beklediği o kritik hava tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM cephesinden geldi. Sibirya üzerinden süzülerek Balkanlar koridoruyla Türkiye'ye giriş yapan alçak basınç sistemi, İstanbul'un kapısına dayandı. Sıcaklıkların aniden mevsim normallerinin altına ineceği uyarısında bulunan uzmanlar, İstanbul için kar yağışının başlayacağı tarih ve ilçeleri işaret ederek teyakkuza geçti. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarılırken kar yağışı detaylarını ve MGM ve AKOM uyarılarını sizler için derledik.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son radar verileri, İstanbulluların uzun süredir beklediği cevabı netleştirdi: İstanbul'a kar geliyor. Tahminlere göre, Perşembe akşamı başlayacak olan sağanak yağış, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yerini karla karışık yağmura bırakacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise Sibirya üzerinden gelen dondurucu soğukların şehre tam yerleşmesiyle, megakentin özellikle yüksek kesimlerinde ve iç bölgelerinde kar yağışı görülecek.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Kar yağışının İstanbul'da en etkili olacağı zaman dilimi ise Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasındaki saatler olarak işaret ediliyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle Anadolu Yakası'nın iç kısımları ile Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde (Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca) örtü oluşturma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Vatandaşların Cumartesi sabahına 'beyaz bir örtüyle' uyanabileceğini belirten uzmanlar, yağışın hafta başına kadar aralıklarla devam edeceğini öngörüyor.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı her zaman olduğu gibi şehrin yüksek kesimlerinden giriş yapacak. Meteorolojik modellemelere göre, deniz etkili kar yağışının (DEK) ve Sibirya soğuklarının ilk durağı kuzey ve iç kesimler olacak. İşte ilçe ilçe kar beklentisi:

İstanbul'a kar uyarısı: Ne zaman yağacak?

Yoğun Kar Beklenen İlçeler: Rakımı yüksek olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Başakşehir hattında kar yağışının saf kar şeklinde düşmesi ve yerlerde hızla beyaz örtü oluşturması bekleniyor.

Anadolu Yakası'nın Yüksekleri: Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye'nin yüksek kesimleri ile Aydos Tepesi çevresinde kar kalınlığının diğer ilçelere göre daha fazla olması öngörülüyor.

Sahil Hattı ve Alçak Kesimler: Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar gibi deniz seviyesindeki ilçelerde yağışın başlangıçta karla karışık yağmur (sulu kar) şeklinde olması, ancak Cumartesi sabaha karşı sıcaklığın 0 derecenin altına inmesiyle bu bölgelerde de kısa süreli kar geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Tarih verildi: İstanbul'u felç edecek kar yağışı kapıda! Balkanlar üzerinden geliyor

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da kar haberlerinin ardından gözler her zaman olduğu gibi İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Kar yağışının şiddetini artırması beklenen günler için "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kar yağışı nedeniyle resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Yetkililer, hava durumundaki değişimleri anlık olarak takip ediyor. Genellikle kar tatili kararları, Meteoroloji'den gelen "turuncu kodlu" uyarılar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların boyutuna göre, yağışın başlayacağı günün bir önceki akşamında veya sabaha karşı kamuoyuyla paylaşılıyor. Olası bir kar tatili durumunda ilk resmi açıklamanın İstanbul Valisi tarafından yapılması bekleniyor. Kar tatiline ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin'den Başkan Erdoğan'a "Maduro" tehdidi ve 'CIA hücreleri' itirafı | Küstah "Beştepe" sözleri
Mert Günok imzayı atıyor! Takas+para...
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 12:34
F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme! F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme! 12:23
Manchester United'da Amorim görevden alındı! Manchester United'da Amorim görevden alındı! 12:12
Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı detayları Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı detayları 12:09
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 11:57
NBA'de Adem Bona'lı 76ers uzatmada yenildi! NBA'de Adem Bona'lı 76ers uzatmada yenildi! 11:57
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Radnicki! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Radnicki! 11:42
Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı detayları 11:28
Trabzonspor 2026 yılına moralsiz girdi! Trabzonspor 2026 yılına moralsiz girdi! 11:23
PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha! PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha! 11:13
Galatasaray Daikin'in CEV Kupası sınavı! Galatasaray Daikin'in CEV Kupası sınavı! 11:06
Beşiktaş'a Jörgensen müjdesi! Beşiktaş'a Jörgensen müjdesi! 10:53