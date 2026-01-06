İstanbul'da yeniden beyaz alarm: Uzmanlar tarih verdi: Kar kapıda!

İstanbul için bahardan kalma günler yerini dondurucu soğuklara bırakacak. Megakentte milyonların beklediği o kritik hava tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM cephesinden geldi. Sibirya üzerinden süzülerek Balkanlar koridoruyla Türkiye'ye giriş yapan alçak basınç sistemi, İstanbul'un kapısına dayandı. Sıcaklıkların aniden mevsim normallerinin altına ineceği uyarısında bulunan uzmanlar, İstanbul için kar yağışının başlayacağı tarih ve ilçeleri işaret ederek teyakkuza geçti. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarılırken kar yağışı detaylarını ve MGM ve AKOM uyarılarını sizler için derledik.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son radar verileri, İstanbulluların uzun süredir beklediği cevabı netleştirdi: İstanbul'a kar geliyor. Tahminlere göre, Perşembe akşamı başlayacak olan sağanak yağış, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yerini karla karışık yağmura bırakacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise Sibirya üzerinden gelen dondurucu soğukların şehre tam yerleşmesiyle, megakentin özellikle yüksek kesimlerinde ve iç bölgelerinde kar yağışı görülecek.

Kar yağışının İstanbul'da en etkili olacağı zaman dilimi ise Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasındaki saatler olarak işaret ediliyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle Anadolu Yakası'nın iç kısımları ile Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde (Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca) örtü oluşturma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Vatandaşların Cumartesi sabahına 'beyaz bir örtüyle' uyanabileceğini belirten uzmanlar, yağışın hafta başına kadar aralıklarla devam edeceğini öngörüyor.

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı her zaman olduğu gibi şehrin yüksek kesimlerinden giriş yapacak. Meteorolojik modellemelere göre, deniz etkili kar yağışının (DEK) ve Sibirya soğuklarının ilk durağı kuzey ve iç kesimler olacak. İşte ilçe ilçe kar beklentisi:

Yoğun Kar Beklenen İlçeler: Rakımı yüksek olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Başakşehir hattında kar yağışının saf kar şeklinde düşmesi ve yerlerde hızla beyaz örtü oluşturması bekleniyor.

Anadolu Yakası'nın Yüksekleri: Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Ümraniye'nin yüksek kesimleri ile Aydos Tepesi çevresinde kar kalınlığının diğer ilçelere göre daha fazla olması öngörülüyor.

Sahil Hattı ve Alçak Kesimler: Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar gibi deniz seviyesindeki ilçelerde yağışın başlangıçta karla karışık yağmur (sulu kar) şeklinde olması, ancak Cumartesi sabaha karşı sıcaklığın 0 derecenin altına inmesiyle bu bölgelerde de kısa süreli kar geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul'da kar haberlerinin ardından gözler her zaman olduğu gibi İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Kar yağışının şiddetini artırması beklenen günler için "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kar yağışı nedeniyle resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Yetkililer, hava durumundaki değişimleri anlık olarak takip ediyor. Genellikle kar tatili kararları, Meteoroloji'den gelen "turuncu kodlu" uyarılar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların boyutuna göre, yağışın başlayacağı günün bir önceki akşamında veya sabaha karşı kamuoyuyla paylaşılıyor. Olası bir kar tatili durumunda ilk resmi açıklamanın İstanbul Valisi tarafından yapılması bekleniyor. Kar tatiline ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.