TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul başvuru sayısı ne kadar? Kurum açıkladı!

TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul başvuru sayısı ne kadar? Kurum açıkladı!

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Projeye toplamda 5 milyon 242 bin geçerli başvuru yapılırken, en fazla talep İstanbul’dan geldi. Başkent Ankara ve İzmir de listenin üst sıralarında yer aldı. Kura süreci deprem bölgesindeki illerden start alırken, İstanbul ve Ankara’daki çekilişlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul başvuru sayısı ne kadar? İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama...

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 12:57
TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul başvuru sayısı ne kadar? Kurum açıkladı!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine gösterilen yoğun ilgide İstanbul zirvede yer alırken vatandaşlar, "Başvuru sayısı ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Başkent Ankara'dan 287 bin, İzmir'den ise 221 bin kişinin projeye başvurduğu açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sürecinin Adıyaman'da başladığını; ardından Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da devam ettiğini belirterek, şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini duyurdu. Kurum ayrıca, Ankara ve İstanbul kuralarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul başvuru sayısı ne kadar? İşte detaylar...

TOKİ 500 bin konut kura takvimi

SOSYAL KONUT PROJESİNDE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Beştepe'deki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

TOKİ 500 bin konut projesi İstanbul'da nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 500 bin sosyal konut inşa edeceğimiz Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin vatandaşımızın başvuruları geçerli sayıldı.

TOKİ 500 bin sosyal konut İstanbul başvuru sayısı ne kadar?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL BAŞVURU SAYISI NE KADAR?

Projeye en çok başvurunun İstanbul'dan geldiğini açıklayan Murat Kurum, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarımızı tamamladık; sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha!
F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme!
Beşiktaş'ta öncelik değişti! Sergen Yalçın aradığı yıldızı buldu...
Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin'den Başkan Erdoğan'a "Maduro" tehdidi ve 'CIA hücreleri' itirafı | Küstah "Beştepe" sözleri
Mert Günok imzayı atıyor! Takas+para...
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
