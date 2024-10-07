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Johan Neeskens hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti. Hollandalı, 2009 - 2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın yardımcılığı görevini üstlenmişti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 19:13
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Johan Neeskens hayatını kaybetti

Hollanda ekibi Ajax'ın yaptığı paylaşımda, 73 yaşındaki Neeskens'ın hayata veda ettiği duyuruldu.

Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009 - 2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.

Amsterdam ekibi resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Johan Neeskens'in vefatını öğrenmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu Ajax efsanesi." ifadelerine yer verdi.

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