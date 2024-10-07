Johan Neeskens hayatını kaybetti

Hollanda ekibi Ajax'ın yaptığı paylaşımda, 73 yaşındaki Neeskens'ın hayata veda ettiği duyuruldu.
Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009 - 2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.
Amsterdam ekibi resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Johan Neeskens'in vefatını öğrenmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu Ajax efsanesi." ifadelerine yer verdi.
İŞTE AJAX'IN PAYLAŞIMI
We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️ Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee— AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024