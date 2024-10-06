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32. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024? | Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için 31. Dönem POMEM sınav süreci sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından arama motorlarında '32. POMEM başvuruları ne zaman 2024? Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri' sorgulamalar yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:30
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32. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024? | Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü 6 bini erkek, 1500'ü kadın olmak üzere toplam 7500 polis alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları da Temmuz ayında ilan edildi. Peki, Polis Akademisi (POMEM) 32. dönem başvuru tarihleri ne zaman 2024? güncel bilgileri sizler için derledik.

POMEM 32. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

POMEM yeni dönem başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Öte yandan 31. Dönem POMEM alımları kapsamında başvurular 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında tamamlandı. 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları da Temmuz ayında ilan edildi.

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

* 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

* Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arş

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