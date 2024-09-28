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Haberler Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 22:41
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin bütün şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda, saldırıda silahı kullanan O.D, motosikleti kullanan O.M, şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan E.Ü, şüphelilerle hareket eden M.A. ve olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T'nin yakalandığını bildirdi.

Böylece eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan bütün şüphelilerin yakalandığını, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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