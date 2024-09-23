Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuruları ne zaman, şartlar neler? - MEB 30 BİN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

MEB PERSONEL ALIMI 2024 | Milli Eğitim Bakanı yusuf Tekin okullara temizlik görevlisi alımı yapılacağını bildirdi. Eğitim gündemine dair soruları da yanıtlayan Tekin, 30 bin ilave personelin istihdam edileceğini kaydetti. Peki, Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte detaylar...

MEB 30 BİN TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Eylül Pazartesi itibarıyla 30 bin ilave personel alımı hakkı tanınacağını duyurdu.

Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Okulların açıldığı hafta itibarıyla bu süreç başladı fakat iş gücü uyum programı bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Bu yüzden okullarımızda birkaç hafta içinde bu sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen başvuru sayısı çok az oldu. Yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bazı illerde tamamı, bazı illerde çok azı ama toplamda yüzde 25 oldu. Bu talep eksikliğinden dolayı başlayıp devam etmeyenlerden çıkan eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı.

Saha ziyaretlerimizde okullarda sistemin aksadığını görünce Bakanımızla tekrar konuştuk. En son dün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Bakanımızla birlikte tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla Çalışma Bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak. İş gücü ürün programına başvuru ve işlevselliğini test ettik, aksaklıkları hissettik, kendileri de bu konuda bize yardımcı oldular. Pazartesi itibarıyla süreci başlatacağız."