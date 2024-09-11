GSS BORCU SORGULAMA EKRANI | e-Devlet GSS borcu nasıl öğrenilir? - Genel Sağlık Sigortası borcu nedir?

GSS kapsamında olan kişiler, sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu ise zaman zaman gönderdiği mesajlar aracılığıyla vatandaşlara borç ödemelerini hatırlatıyor. e-Devlet GSS borcu nasıl öğrenilir? Genel Sağlık Sigortası borcu nedir? Güncel bilgileri sizler için derledik.

SGK'DAN HATIRLATMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca vatandaşa gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı.

SGK tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."

E-DEVLET GSS BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSS BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

GSS borcu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Öncelikle e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmanız gerekmektedir. Adından ise Arama çubuğuna "GSS Borç Sorgulama" yazın ve ilgili sayfaya tıklayın.

Ardından ise "SGK GSS Prim Borç Dökümü" sayfasından borç bilgilerinizi görüntüleyebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

GSS NEDİR?

GSS, Türkiye'de ikamet eden ve çalışmayan vatandaşlar, 18 yaşından büyük öğrenciler, emekliler ve 65 yaşından büyük olanlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olan kişiler, sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyerek GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

GSS, bu kişilerin, hastanelerde, sağlık merkezlerinde, aile sağlık merkezlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında ücretsiz veya düşük ücretli sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlar. Bu sistem, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşların, maddi açıdan zorlanmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak tanır.