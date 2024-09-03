TÜRKİYE KUPASI KURA CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi saat kaçta? Hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) KURA ÇEKİMİ | Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi için nefesler tutuldu. Onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek kura hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kurası 3 Eylül Salı günü saat 13.00'te çekilecek. Çekilişin canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024

2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024

3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024

4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024

5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025