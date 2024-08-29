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YUFKA KASESİNDE LİMONLU ET TARİFİ | Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Son zamanlarda yemek tarifleri arasında öne çıkan “Yufka Kasesinde Limonlu Et” tarifi, hem yaz hem de diğer mevsimlerde sofralarınıza lezzet katacak. Bu şık ve pratik tarif, yufka kaselerinde sunulan limonlu et ile hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. İşte yufka kaselerinde servis edilen bu nefis yemeğin tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:20
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YUFKA KASESİNDE LİMONLU ET TARİFİ | Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

YUFKA KASESİNDE LİMONLU ET TARİFİ | Yemek sofralarınıza şıklık katmak ve misafirlerinizi etkileyici bir tatla buluşturmak için mükemmel bir seçenek: Yufka Kasesinde Limonlu Et. Hem göz alıcı sunumu hem de lezzetiyle dikkat çeken bu tarif, özellikle özel günlerde ve davetlerde sofralarınızı renklendirecek. Yufka kaseleri içinde sunulan limonlu et, hem pratik hem de etkileyici bir yemek olarak öne çıkıyor. İşte bu nefis tarifin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

MALZEMELER:

📍1 kg dana eti

📍Yarım su bardağı zeytin yağı

📍1 adet kuru soğan

📍1 adet limon

📍1 yemek kaşığı kekik

📍1 tatlı kaşığı tuz

📍1 tatlı kaşığı pul biber

📍2 su bardağı su

Yapılışı:

📍Yufka Kasesinde Limonlu Et tarifi için etleri küp küp doğrayın.

📍1 limonu içine sıkıp üzerine zeytin yağı koyun.

📍Yarım saat bekleyen eti terbiye için hazırlayın.

📍Etleri tavaya alıp hafif ılık su ekleyin.

📍Ardından kısık ateşte yarım saat pişirin.

📍Limonla yumuşatıp kısık ateşte pişirin.

📍Piştikten sonra tuz kekik ve pul biberi ekleyerek servis yapın.

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