  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 4 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 4 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 80,41 olarak ölçüldü. İşte 4 Nisan Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 09:43 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 09:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 4 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 44,54 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 4 Nisan Cuma günü yüzde 80,41 olarak ölçüldü.

💦4 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

4 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,41 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %92,72

🚿 Darlık Barajı: %78,05

🚿 Elmalı Barajı: %94,21

🚿 Terkos Barajı: %80,62

🚿 Alibey Barajı: %64,23

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,29

🚿 Istrancalar Barajı: %44,54

🚿 Kazandere Barajı: %85,51

🚿 Pabuçdere Barajı: %84,42

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Mourinho için flaş yorum!
REKLAM - Sustalı Ceylan
DİĞER
Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...
İBB'deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt!
Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
T. Talha'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? T. Talha'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu? 08:48
Genoa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Genoa-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 08:30
Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? 08:28
Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? 08:25
Rayo Vallecano-Espanyol maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Espanyol maçı ne zaman? 08:22
Amed SK-Iğdır FK maçı ne zaman? Amed SK-Iğdır FK maçı ne zaman? 07:43
Daha Eski
Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Boluspor maçı ne zaman? 07:41
İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor maçı ne zaman? İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor maçı ne zaman? 07:39
Adana Demirspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman? Adana Demirspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman? 07:36
Bugünkü maçlar 4 Nisan Cuma 2025 Bugünkü maçlar 4 Nisan Cuma 2025 07:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! 00:42
F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması! F.Bahçe'den Okan Buruk açıklaması! 00:42