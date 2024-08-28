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HAVALI TAVUK ŞİŞ TARİFİ | Havalı Tavuk Şiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Havalı Tavuk Şiş, en çok aranan tarifler arasında kendine yer buldu. Dört mevsim boyunca tercih edilen bu nefis yemeğin tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını haberimizde derledik. Havalı tavuk şişin nasıl hazırlanacağı, hangi malzemelerin kullanılacağı haberimizdeki detaylarda...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:25
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HAVALI TAVUK ŞİŞ TARİFİ | Havalı Tavuk Şiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

HAVALI TAVUK ŞİŞ TARİFİ Havalı tavuk şiş, lezzetli ve pratik bir seçenek olarak sofralarda kendine özel bir yer buluyor. Türk mutfağının sevilen tariflerinden biri olan havalı tavuk şiş, hem kolay hazırlanışı hem de nefis tadıyla herkesin beğenisini kazanıyor. Tarifi merak edenler, arama motorlarında 'Havalı tavuk şiş' tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'na göz atıyor. İşte detaylar...

Malzemeleri:

📍1 kg pirzola ya da kemiksiz göğüs eti

📍Çeri domates

📍Yeşil biber

📍3 yemek kaşığı yoğurt

📍Yarım su bardağı sıvı yağ

📍2 diş sarımsak

📍1 tatlı kaşığı tuz

📍1 çay kaşığı kekik

📍1 çay kaşığı pul biber

📍1 yemek kaşığı salça

Yapılışı:

📍Küp küp doğradığınız tavuk göğsünü geniş bir kaseye alın.

📍Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. İyice karıştırarak pirzolaları marine edin.

📍Pirzolaların en az 30 dakika marine olmasını bekleyin, vaktiniz varsa 2-3 saat kadar marine etmek daha iyi sonuç verecektir.

📍Kırmızı, sarı, yeşil biberleri ve kırmızı soğanı iri küpler halinde doğrayın.

📍Bütün sebzeleri bir kaba alarak üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Yoğurtlu Sos için;

📍Yoğurt, ezilmiş sarımsak, domates salçası, zeytinyağı, tatlı toz kırmızı biber, kekik, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırın.

📍Bu sosu marine edilen pirzolaların üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.

Şişleri için;

📍Marine olmuş pirzolaları ve doğradığınız sebzeleri sırayla çöp şişlere dizin.

📍Tüm malzemeleri eşit bir şekilde dizmeye özen gösterin.

Pişirme:

📍Hazırladığınız şişleri ızgara, döküm tava veya fırında pişirebilirsiniz.

📍Eğer ızgara veya döküm tava kullanıyorsanız, şişleri her iki tarafı da iyice pişecek şekilde çevirerek yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

📍Fırında pişirecekseniz, önceden 200 dereceye ısıttığınız fırında 20-25 dakika pişirin.

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