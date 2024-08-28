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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Ağustos Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 08:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 08:47
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:00 RAMS Başakşehir - St. Patrick's (TRT 1)

19:00 Gent - Partizan

UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 19:45 Karabağ - Dinamo Zagreb (TRT Spor)

22:00 Kızılyıldız - Bodo Glimt

22:00 S. Bratislava - Midtjylland

22:00 Slavia Prag - Lille (TRT 1)

TFF 1. Lig

21:00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Valencia (S Sport Plus)

20:00 Real Valladolid - Leganes (S Sport Plus)

22: 30 Atletico Madrid - Espanyol (S Sport Plus)

22:30 Real Sociedad - Alaves (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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