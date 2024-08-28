BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:00 RAMS Başakşehir - St. Patrick's (TRT 1)
UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 19:45 Karabağ - Dinamo Zagreb (TRT Spor)
22:00 Kızılyıldız - Bodo Glimt
22:00 S. Bratislava - Midtjylland
22:00 Slavia Prag - Lille (TRT 1)
TFF 1. Lig
21:00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
20:00 Athletic Bilbao - Valencia (S Sport Plus)
20:00 Real Valladolid - Leganes (S Sport Plus)
22: 30 Atletico Madrid - Espanyol (S Sport Plus)
22:30 Real Sociedad - Alaves (S Sport Plus)
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