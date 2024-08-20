AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | AÖL (Açık Lise) ilk dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıtlar başlıyor. AÖL, özellikle düzenli okula devam edemeyen bireyler için ideal bir seçenek. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılabiliyor, dersler ise uzaktan eğitim materyalleri ve sınavlarla yürütülüyor. Peki, AÖL (Açık Lise) ilk dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 1. dönem işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Öte yandan AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerin ilk kayıtta dönem sınav katılım ücretini ödemeden yeni kayıtları yapılır.

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır ve para yatıran öğrencinin öğrencilik durumu ertesi gün aktif duruma geçmektedir.

Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde Halk Eğitimi Merkezine başvurarak kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.