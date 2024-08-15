TOKİ 43 İLDE KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI 2024 | TOKİ açık artırma satış tarihleri ne zaman? - 120 ay vade seçeneği!

TOKİ yeni projesini duyurdu. 310 konut ve iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İş yerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunan TOKİ, konutlar için ise yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade veya yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanları sağlıyor. Peki, TOKİ açık artırma satış tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ YAPILACAK İLLER

TOKİ'den alınan bilgilere göre, alıcılar Edirne, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Aydın, İzmir, Denizli, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Karaman, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Siirt, Tunceli, Kars, Batman, Adana ve Hakkari'deki konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ya da yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Gaziantep, Isparta, Manisa, Sinop, Osmaniye, Malatya, Kütahya, Erzincan, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa, ve Kars'taki iş yerleri ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle sunulacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ AĞUSTOS 2024

Konut satışları 20 Ağustos Salı günü, iş yeri satışları ise 21 Ağustos Çarşamba günü açık artırma ile gerçekleştirilecek. Açık artırmalar Ankara The Green Park Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

İnternet üzerinden açık artırmaya katılmak isteyenler, konutlar için 19 Ağustos 2024, iş yerleri için ise 20 Ağustos günü saat 10.30'a kadar kayıt yaptırabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık işlemleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubelerinden yapılabilecek.