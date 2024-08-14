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SON DAKİKA DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? - ÖSYM AİS GİRİŞ

2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar geçtiğimiz haftalarda DGS'ye girdi. Sonuçlar için bekleyiş sürerken ÖSYM sonuç açıklama tarihini 14 Ağustos olarak belirlediğini duyurmuştu. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? DGS sonucu sorgulama ekranı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:50
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SON DAKİKA DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? - ÖSYM AİS GİRİŞ

DGS AÇIKLANMA TARİHİ 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Dikey Geçiş Sınavı için uzun süredir hazırlanan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili araşırmalar yapıyor. Peki, DGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.

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