Haberler Haberler

2028 Olimpiyat Oyunları nerede, ne zaman yapılacak? | 2028 Olimpiyatlarında hangi spor dalları olacak?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından gözler bir sonraki olimpiyatlara çevrildi. 4 yıla bir gerçekleştirilen olimpiyatların bir sonraki adresi belli oldu. 2028 Olimpiyat Oyunları nerede, ne zaman yapılacak? 2028 Olimpiyatlarında hangi spor dalları olacak? sorularının yanıtları merak edilirken detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2028 Olimpiyat Oyunları nerede, ne zaman yapılacak? | 2028 Olimpiyatlarında hangi spor dalları olacak?

Bu yıl Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları 11 Ağustos itibarıyla sona erdi. Bir sonraki olimpiyatlar 2028 yılında gerçekleştirilecek. Her seferinde farklı bir ülkede yapılan olimpiyatlar için araştırmalar başladı. 2028 Olimpiyat Oyunları nerede, ne zaman yapılacak? 2028 Olimpiyatlarında hangi spor dalları olacak? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

2028 OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları 2028 yılında Los Angeles'te yapılacak. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni ise 15 Ağustos'ta, kapanış etkinliği 27 Ağustos'ta olacak.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, dahil edilmesini kararlaştırdı.

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, Olimpiyat Oyunları'na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyatları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.

IOC'den yapılan açıklamada, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na binicilik yerine getirilen engel parkurlu modern pentatlon ve halter branşlarının dahil edildiği belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...
AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Türkiye'ye çağ atlattık | Muhalefeti de değiştirmeyi başardık
Casemiro transferinde sıcak gelişme!
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! 17:01
Juventus'ta sözleşme feshedildi! Juventus'ta sözleşme feshedildi! 16:47
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 16:46
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! 16:23
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! 16:19
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sürpriz hamle! 15:54
Daha Eski
Manisa FK'dan orta sahaya takviye Manisa FK'dan orta sahaya takviye 15:31
Casemiro transferinde sıcak gelişme! Casemiro transferinde sıcak gelişme! 15:31
G.Saray'a engel olamayacaklar" G.Saray'a engel olamayacaklar" 14:40
Yıldız kaleci İngiliz deviyle anlaştı! Yıldız kaleci İngiliz deviyle anlaştı! 13:48
Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! 12 ayrılık birden Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! 12 ayrılık birden 13:38
Kartal'ın genç transfer yatırımı! Kartal'ın genç transfer yatırımı! 13:20