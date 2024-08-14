Bu yıl Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları 11 Ağustos itibarıyla sona erdi. Bir sonraki olimpiyatlar 2028 yılında gerçekleştirilecek. Her seferinde farklı bir ülkede yapılan olimpiyatlar için araştırmalar başladı. 2028 Olimpiyat Oyunları nerede, ne zaman yapılacak? 2028 Olimpiyatlarında hangi spor dalları olacak? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

2028 OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları 2028 yılında Los Angeles'te yapılacak. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni ise 15 Ağustos'ta, kapanış etkinliği 27 Ağustos'ta olacak.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, dahil edilmesini kararlaştırdı.

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, Olimpiyat Oyunları'na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyatları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.

IOC'den yapılan açıklamada, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na binicilik yerine getirilen engel parkurlu modern pentatlon ve halter branşlarının dahil edildiği belirtildi.