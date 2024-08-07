Haberler Haberler

MİT PERSONEL ALIMI 2024 | MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şartlar neler?

Milli İstihbarat Teşkilatı KPSS şartı aranmaksızın 6 farklı kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. Açılan kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Peki, MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 21:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MİT PERSONEL ALIMI 2024 | MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şartlar neler?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 6 farklı kategoride yeni personel alımı yapacak. Her bir kadro için farklı şartlar aranırken başvuru detayları da netleşti. MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtını ve merak edilenleri sizler için derledik.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.

MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.

Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.

F.Bahçe'ye PSG'den orta saha!
Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı?
DİĞER
Songül Karlı’nın oğlu Efe annesinin boyunu geçti! Songül Karlı 18 yaşına basan oğlunun doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!
Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: "Mahkemenin kararı yerine getirildi" | Çocuk istismarına geçit yok
Fırtına stoperine kavuştu!
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına stoperine kavuştu! Fırtına stoperine kavuştu! 20:58
G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek 19:57
Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? 19:03
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! 18:49
Buruk'tan Kerem açıklaması! Buruk'tan Kerem açıklaması! 18:23
Bugün voleybol maçı var mı? Bugün voleybol maçı var mı? 17:10
Daha Eski
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 16:43
B. Fernandes'ten Altay'a destek B. Fernandes'ten Altay'a destek 16:30
Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım 15:55
G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! 15:18
Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! 15:00
Galatasaray transferi açıkladı! Galatasaray transferi açıkladı! 14:58