MİT PERSONEL ALIMI 2024 | MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Şartlar neler?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 6 farklı kategoride yeni personel alımı yapacak. Her bir kadro için farklı şartlar aranırken başvuru detayları da netleşti. MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtını ve merak edilenleri sizler için derledik.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.

MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.

Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.